Sos a Villaspeciosa per un’Ape, rubata in pieno giorno, in via Diaz. Il propietario, Daniele Moricio, 25 anni, l’ha parcheggiata ed è tornato a casa per pranzo. Poco dopo, però, il mezzo non c’era più: “Sono disperato, mi hanno tagliato le gambe. L’Ape mi serve per lavorare. Vendo verdura e, spesso, per arrangiarmi, faccio dei piccoli trasporti”, spiega Moricio a Casteddu Online. Il giovane ha provato a cercare la sua Ape per il paese, ma senza fortuna: “Non ho mai fatto del male a nessuno, ho sempre cercato di lavorare onestamente. La targa è X7HNZ7”.

“Vi prego, restituitemela o aiutatemi a ritrovarla. Chiunque la veda mi chiami subito al +393881881804”.

