La maxi gigantografia con un pesce e le lacrime, Cagliari dice addio a Pierpaolo Muscas

durante una delle sue tantissime uscite per mare. Pierpaolo Muscas non c’è più, oggi l’addio al cimitero di San Michele, e regna davvero la commozione. “Zio Paolo”, così era conosciuto da tutti, è stato ucciso tre giorni fa da un’auto mentre all’alba stava attraversando la strada in via Riva di Ponente. All’inizio i funerali si sarebbero dovuti svolgere nel suo rione, a Sant’Elia: ma, viste le centinaia di persone che hanno affollato il piazzale esterno del cimitero di San Michele, è ben comprensibile perché c’è stata la scelta del cambio di destinazione. Don Ivan Lai cerca, in tutti i modi, nella sua omelia, di consolare i tre figli, tutti i parenti e i tantissimi amici del pescatore, conosciuto per la sua bontà e per la sua dedizione al lavoro.

C’è la sua gigantografia mentre sorride con, tra le braccia, un pesce molto grosso (una pescatrice) che aveva pescatoStava tornando a casa dopo l’ennesima notte di lavoro, mercoledì scorso, Pierpaolo Muscas. Il ventinovenne al volante della Volkswagen è risultato, seppur di poco, positivo all’alcoltest. Ma oggi nulla sembra avere importanza, per chi conosceva Pierpaolo Muscas, “zio Paolo”, se non il dolore per l’ultimo, amarissimo e dolorosissimo saluto.