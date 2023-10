La Maserati in cattedra: convegno all'Università di Cagliari

Si terra’ questo pomeriggio a Cagliari , alle 16,30 presso l’ Aula Magna della Facolta’ di Architettura in Via Marengo 2 ,il Convegno ” Maserati : la rinascita di fine anni 70 con la GEPI e Alejandro de Tomaso ” . L’ evento organizzato dal ” Circolo Sardo Auto Moto d’ Epoca S.C.Q ” in collaborazione con ASI ( Automotoclub Storico Italiano ) e con il Patrocinio dell’ Universita’ degli Studi di Cagliari , analizzera’ il periodo Storico-Culturale dei modelli Maserati prodotti sulla fine degli anni 70 , curando altresi’ gli aspetti tecnici legati alla meccanica nonche’ quelli dell’ estetica e del designer . Si iniziera’con i saluti Istituzionali del Presidente della Facolta’ di Ingegneria e Architettura Prof. Daniele Cocco e del Presidente del Circolo Sardo Auto Moto d’ Epoca S.C.Q. Dott. Augusto Frau . Moderatore sara’ il Prof. Michele Brun, Docente della Facolta’ di Ingegneria e Architettura- Unica di Cagliari.

Alle 16,30 l’ intervento del Commendatore Franco Giuseppe Micheletti, dal 1976 Direttore Amministrativo Finanziario , Capo del Personale e Segretario del Consiglio di Amministrazione della Maserati , avente ad ogetto il tema ” Maserati : la Rinascita di fine anni 70 con la GEPI e Alejandro de Tomaso “, a seguire intorno alle 17,30 il dibattito aperto.

Sara’ un occasione per approfondire la storia di un Marchio Automobilistico italiano apprezzato in tutto il mondo.