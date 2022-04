A pochi giorni dal consiglio dei ministri in cui si deciderà cosa fare sulle mascherine, se abolirle completamente anche al chiuso dal 1° maggio come era stato annunciato qualche settimana fa, o se invece tenerle nonostante la fine dello stato di emergenza, virologi, scienziati e in generale la comunità scientifica intensificano gli appelli a tenere la mascherina obbligatoria al chiuso, soprattutto in alcuni contesti. “La scelta sull’utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina in certi contesti come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale, io continuerò ad indossarla. E’ vero che è finita l’emergenza ma non è finita la pandemia”, dice il presidente del consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Per quanto riguarda invece l’andamento della pandemia, “ottobre sarà la prova del nove” per verificare se siamo passati all’endemia, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “A ottobre il virus molto probabilmente ricomincerà a circolare – ha aggiunto – ma troverà molti che si sono già immunizzati con la terza dose. Chi non l’ha fatta avrà forse una qualche immunità che però non sarà completa e assoluta, mentre chi non si è vaccinato rischia sempre una forma grave della malattia”. Ogni anno, ha sottolineato, “faremo dei richiami, questo virus troverà sempre, con la variante che circolerà, una certa protezione perché abbiamo già un’immunità pregressa. Il virus andrà a comportarsi come il virus influenzale fa ogni anno”.

Nessuna evidenza scientifica, invece, secondo Sileri, sulla necessità della quarta dose di vaccino anti covid per tutti.

