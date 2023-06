La marina di Cuglieri si prepara per l’estate. Parcheggi a pagamento, servizi e qualche novità

Cuglieri

Gli stalli blu verranno attivati tra il 20 e il 25 giugno

Questa estate si pagherà per parcheggiare non solo a S’Archittu ma anche a Santa Caterina di Pittinuri, dove è stato installato pure un bancomat. “La speranza è partire con il servizio degli stalli blu tra il 20 e il 25 giugno”, ha annunciato il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche. “Per questa stagione, invece, sono ancora in dubbio Torre del Pozzo e Is Arenas”.

Accessi per i disabili alle spiagge, servizi igienici, parcheggi a pagamento e non solo. La marina di Cuglieri si prepara all’arrivo dell’estate. I tempi dipenderanno dalle autorizzazioni. “Siamo in attesa del via libera dal Demanio per lo scivolo di alaggio a Santa Caterina”, ha spiegato il primo cittadino. “Se dovesse arrivare l’ok già nei prossimi giorni, potremmo includere in un unico appalto quello, i parcheggi a pagamento e i servizi igienici di Santa Caterina e S’Archittu. Altrimenti si procederà con due affidamenti separati”.

“Verranno riviste le tariffe per la sosta della auto”, ha aggiunto il sindaco di Cuglieri, “così come le fasce orarie”. È confermata, invece, la possibilità di sottoscrivere vari abbonamenti, non solo mensili, per usufruire dei parcheggi blu.

Un’altra autorizzazione, quella per l’installazione delle pedane per i disabili, è arrivata nelle scorse ore, sempre dal Demanio. Verranno posizionate a Santa Caterina, S’Archittu, Torre del Pozzo e Is Arenas. “Il montascale per S’Archittu”, ha detto Loche, “forse verrà installato già all’inizio della prossima settimana”.

Infine, il punto informazioni a Santa Caterina. “I lavori sono ancora in corso”, ha concluso il sindaco, “non so se riusciremo ad aprirlo subito. Certamente sarà un servizio scorporato dall’appalto generale. Tra le novità, infine, voglio sottolineare il bancomat attivato nei mesi scorsi a Santa Caterina”.

Giovedì, 8 luglio 2023