La Marcialonga Terralbese riparte con entusiasmo e 150 iscritti, primo Alviero Atzeni

Terralba Buona partecipazione dopo due anni di stop forzato

I numeri non sono sono stati quelli di altre edizioni, ma per la ripartenza della “Marcialonga terralbese” – la storica gara di corsa da Marceddì a Terralba, disputata ieri – 150 iscritti dopo lo stop dovuto al Covid sono comunque un risultato incoraggiante. «Nelle passate edizioni eravano riusciti a superare i 300 atleti in gara, ma per quest’anno ci accontentiamo», dice il presidente della Amatori Terralba, Gianluca Pusceddu. «Del resto è stata la gara regionale con il maggior numero di partecipanti, finora». Dopo una corsa di 48 minuti su un percorso di 14 chilometri, ha tagliato per primo il traguardo Alviero Atzeni di Sardara, tesserato dal 2016 con il Cagliari Marathon Club.

L'arrivo di Alviero Atzeni al traguardo della Marcialonga Terralbese in via Porcella. Foto di Sonia Siddi

Atzeni, categoria SM50, ha chiuso la gara davanti a Filippo Casu, SM35, dell’Isolarun di San Sperate. Terzo un altro SM50, Sebastiano Chessa, e quarto Enrico Armas (SM40), entrambi atleti della società organizzatrice, l’Amatori Terralba. Domenica 4 settembre Armas aveva conseguito un ottimo quinto posto alla gara di Serramanna, alle spalle di Alviero Atzeni, Simone Pulina, Roberto Melis e Federico Ortu.

Il secondo classificato della Marcialonga Terralbese, Filippo Casu. Foto di Sonia Siddi

Apprezzato anche il nuovo percorso, quest’anno incentrato su due luoghi tra i più suggestivi della borgata di pescatori, il lungomare e la pineta. La Marcialonga, giunta alla 36ª edizione, ha ricordato quest’anno Cenza Schirru, già socia dell’Amatori Terralba. Altra novità, la collaborazione con la sezione di Oristano della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), presente a Terralba per la raccolta fondi dalla vendita delle magliette commemorative dell’evento, che continua a proseguire in questi giorni anche a gara conclusa: basterà contattare la Lilt di Oristano per fare la propria donazione e acquistare la t-shirt, finanziando così la ricerca sul cancro.

L'arrivo di Sebastiano Chessa, terzo alla Marcialonga Terralbese

«Ringrazio l’amministrazione comunale, che ci ha permesso di realizzare la corsa, insieme ai carabinieri, vigili e barracelli, che ci hanno dato una mano per garantire la sicurezza degli atleti», conclude il presidente Gianluca Pusceddu. Lunedì 12 settembre 2022

Fonte: Link Oristano