La mannaia della Regione sulle scuole di Cagliari: spariscono istituti storici

“E’ stato un brutto risveglio quello di stamattina per le scuole di tutta l’isola. Su di loro si è abbattuta la mannaia della delibera della Regione sul dimensionamento scolastico. Autonomie che spariscono significa dirigenti scolastici e uffici di segreteria che vengono cancellati con un tratto di penna e i pochi che restano che si ritrovano a dover gestire realtà con migliaia di alunni provenienti da contesti territoriali e ambientali diversissimi tra loro”. Questa la denuncia della consigliera comunale Giulia Andreozzi.

La proposta del comune di Cagliari era stata semplicemente quella di accorpare la scuola secondaria di primo grado Alfieri-Conservatorio alla Direzione Didattica Lilliu, che si sarebbe trasformata in Istituto comprensivo.

“Ecco invece la scelta scellerata, della Regione”, dice la consigliera. Scuola Secondaria di primo grado Alfieri-Conservatorio: soppressa e accorpata all’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis, per un totale di quasi 1200 alunni.

Istituto comprensivo Colombo: soppresso e accorpato all’Istituto comprensivo Tuveri-Randaccio Don Milani, per un totale di oltre 1300 alunni. Direzione didattica Lilliu e Istituto Comprensivo Stoccolma vengono soppressi e accorpati in un unico Istituto comprensivo di nuova istituzione, che avrà un totale di oltre 1300 alunni.

“Scompaiono quindi istituti storici della nostra città, vengono cancellate realtà che funzionavano perfettamente, per creare dei mega istituti che avranno enormi difficoltà a portare avanti i progetti, a utilizzare le risorse disponibili, a personalizzare e adattare l’attività didattica al contesto di riferimento e così via: tutte cose che si sono già viste negli anni scorsi con le precedenti tornate di dimensionamento e che pensavamo di aver scampato per quest’anno. Per non parlare dei posti di lavoro che verranno persi.

Non c’è che dire – conclude Andreozzi – un bel regalo di Natale per le scuole della città e di tutta l’isola”.