La mamma della piccola Chiara trasferita dall’ospedale di Oristano al carcere di Uta

Oristano

Inascoltato l’appello di Sdr legato alle precarie condizioni di salute e allo stato di disagio in cui si trova la donna

E’ stata trasferita dall’ospedale di Oristano al carcere di Uta, Monica Vinci, 52 anni, originaria di Nureci, che sabato 18 febbraio ha ucciso a coltellate la figlia tredicenne, Chiara Carta, e ha poi cercato di togliersi la vita lanciandosi dal primo piano della loro casa di Silì, teatro della tragedia. Il trasferimento è avvenuto nella serata di ieri a bordo di un’ambulanza, scortata dalla polizia penitenziaria.

La donna, che era ricoverata nel reparto psichiatria del San Martino è ancora in uno stato di incoscienza e ora andrà a occupare una cella nell’infermeria nella sezione maschile.

La scorsa settimana non era stata in grado di rispondere al giudice delle indagini preliminari Federica Fulgheri che le aveva mosso le contestazioni relative all’omicidio nella stanza del reparto di psichiatria del San Martino.

Al momento non ha trovato accoglimento l’appello lanciato ieri Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”: “Le condizioni della donna suggeriscono piuttosto un suo ricovero in un Ospedale e/o in una residenza sanitaria. Chiuderla in una cella, nella Casa Circondariale, appare incomprensibile”, aveva affermato Caligaris, evidenziando come “non risulta che nella sezione femminile dell’Istituto Ettore Scalas ci sia un Servizio Assistenza attrezzato per accogliere una donna in condizioni di non totale autosufficienza e ad alto rischio vita”.

“In assenza di una struttura adeguata”, aveva detto ancora Caligaris, “si corre il rischio di acuire le problematiche di una persona che ancora non è riuscita neppure ad aprire bocca e con una condizione fisica non proprio ideale. L’unico SAI (Servizio Assistenza Integrata) della Sardegna è vero che si trova a Cagliari-Uta ma si trova nella parte maschile della Casa Circondariale. Ciò sembra far prevedere che la donna dovrà essere collocata in un’altra area. Sarebbe la prima volta di una paziente-detenuta, peraltro in attesa di giudizio, in quella sezione maschile”.

“Per quanto ci riguarda”, aveva concluso Caligaris a nome di SDR, “formuliamo l’auspicio di una visione umanitaria e pratica per una dramma che ha colpito l’intera comunità di Silì e della Sardegna”.

Lunedì, 27 febbraio 2023