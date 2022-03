Ancora sopra la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (20,6%) mentre è di poco sotto soglia la pressione sulle terapie intensive (9,3%), l’anno scorso i reparti erano al 12% e le intensive all’11%, anche se bisogna ricordare che un anno fa si viveva ancora in lockdown.

Su base provinciale, al primo posto per incidenza di casi torna il Sassarese con 1.133 per 100mila abitanti (+9,5% rispetto alla settimana precedente), seguito dall’Oristanese che passa al secondo posto con 1.109 (+7,2%). Poi la città metropolitana di Cagliari con 831 (+13,4%), il Sud Sardegna con 684 (+18,7%) e il Nuorese con 662 dove però la crescita è stata esponenziale: +121,3%.

Una maledizione, per la Sardegna, il rapporto della Fondazione Gimbe del giovedì. Contagi che non accennano a scendere, aumento dei nuovi casi, ospedali pieni come anzi più dell’anno scorso. Del resto l’isola è l’unica regione in zona gialla d’Italia ed è l’unica dove si rischia di trovarsi nella quinta ondata senza mai essere usciti dalla quarta. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti salgono da 1.592 a 1828, mentre è più contenuto, rispetto alla scorsa settimana, l’aumento dei nuovi casi (+17,2% contro il 42% di sette giorni fa). I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 16 e il 22 marzo.

