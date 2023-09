“La mafia dietro l’elezione del rettore Mariotti all’Università di Sassari”: l’ipotesi choc del gip di Cagliari

La mafia e le sue dinamiche dietro l’elezione del rettore di Sassari Gavino Mariotti, amico personale del governatore Solinas e fino a poche settimane fa indicato come possibile candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo febbraio. E’ l’ipotesi del giudice per le indagini preliminari di Cagliari, Michele Contini, che in un passaggio delle 407 pagine dell’ordinanza che ha smantellato l’organizzazione criminale con 31 arresti da parte del Ros e 4 indagati, ipotizza che la stessa associazione di stampo mafioso si sia attivata per l’elezione del rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, passato con 366 voti contro i 188 del primo dei non eletti Gian Paolo Demuro. Nella datazione l’ordinanza indica il primo gennaio 2020, le elezioni all’Ateneo sassarese si sono svolte a novembre dello stesso anno. Tonino Crissantu “braccio destro di Nicolò Cossu”, presunto capo dell’organizzazione criminale, viene indicato dal gip come colui che “collabora con lui in tutte le attività di direzione dell’associazione; mantiene i rapporti con esponenti del mondo politico e accademico, in particolare il rettore dell’università di Sassari per la cui elezione si è attivato unitamente a Cossu, al quale – si legge nell’ordinanza – come segno di riconoscenza per l’impegno profuso sollecita interventi a proprio favore o a favore di persone contigue al sodalizio”.