La madre di Chiara non può rispondere al giudice, interrogatorio rinviato in ospedale

Oristano

Nei prossimi giorni la donna sarà visitata anche da uno psichiatra nominato dalla difesa

Monica Vinci è rimasta impassibile, con gli occhi chiusi. La donna che sabato a Silì ha ucciso la figlia di 13 anni, Chiara Carta, oggi avrebbe dovuto essere interrogata dalla giudice per le indagini preliminari, Federica Fulgheri.

Ma non sembrava in grado né di capire né tantomeno di rispondere alle domande. Per questo il difensore, l’avvocato Gianluca Aste, ha chiesto la sospensione dell’interrogatorio, accordata dalla giudice.

Prima della sospensione, Fulgheri ha letto alla donna e al suo avvocato la ricostruzione dei tragici fatti di sabato scorso.

Ora l’avvocato Aste nominerà un consulente: uno psichiatra che sarà incaricato di valutare Monica Vinci nel reparto di Psichiatria del “San Martino”.

“Non sappiamo ancora quando proseguirà l’interrogatorio di garanzia”, ha commentato l’avvocato, “dipende da come reagirà la signora Vinci. Probabilmente a breve verrà trasferita in carcere: nei prossimi giorni sarà valutata l’evoluzione clinica”.

Venerdì, 24 febbraio 2023