La Madonna di Bonaria torna tra le acque della laguna di Marceddì. Ieri la processione in barca

Terralba

Continuano gli eventi in occasione del Centenario: ecco i prossimi appuntamenti

Grande successo di pubblico per gli eventi legati al Centenario dei festeggiamenti di Nostra Signora di Bonaria di Marceddì. Non è mancata tanta commozione per un momento di devozione e senso di appartenenza per la comunità terralbese e i molti fedeli, che hanno voluto rendere omaggio alla Madonna, portata ieri – 20 agosto – in processione per le acque della laguna.

La giornata di ieri è stata aperta dalla messa delle 08.30 nella chiesetta di Marceddì. Al termine della celebrazione il simulacro della Madonna è stato posto su un peschereccio e accompagnata sullo specchio d’acqua da oltre cento imbarcazioni.