La Maddalena, il Corpo Forestale sequestra un ristorante parzialmente abusivo

Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio per la prevenzione e repressione delle violazioni in materia urbanistico edilizia ed ambientale, il personale del Corpo Forestale della Stazione Forestale e di V.A. di La Maddalena, in esecuzione di apposito decreto di ispezione emesso dalla Procura, in data 21/09/23 ha eseguito il sequestro preventivo d’iniziativa, sequestro convalidato dal Gip dott.ssa C. INTERLANDI in data 27/09/23, di un ristorante parzialmente abusivo a seguito della trasformazione di una terrazza di circa 107 mq completamente inglobata nel locale cucina con un incremento volumetrico di circa 300 mc.

L’esercizio commerciale, in località Porto Massimo del Comune di La Maddalena , ricade in area H dello strumento urbanistico comunale ed è sottoposta alla massima tutela ambientale per la presenza del vincolo paesaggistico ambientale del D. LGS. 42/2004, D.M. 12.05.1966 area SIC – ZSC , ZPS, Zona “TC” del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena oltre ad essere vincolata sotto il profilo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alle violazioni in materia edilizia ed ambientale e di tutela del territorio e del paesaggio promossa dal CFVA e coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.