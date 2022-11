Zeddiani

Appuntamento teatrale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La battaglia contro la violenza sulle donne passa anche dalle opere teatrali, come il monologo “La chiave dell’ascensore” che verrà portato in scena a Zeddiani il 25 novembre, alle 18:30 presso il Montegranatico in via Mazzini. Sul palco Valeria Cau, la registra è Sara Giglio. L’ingresso è libero.

Tratto dal testo teatrale di Agota Kristof del 1977, il monologo offre un racconto drammatico e crudele di una di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito, alla quale rimane solo la voce per gridare al mondo la sua orribile storia, fatta di solitudine, violenza, soprusi e totale manca d’empatia.

A fare da pesante sfondo alla vicenda, il peso delle scelte imposte e l’incapacità della vittima di liberarsi dalle false promesse d’amore, che la schiacciano psicologicamente, spingendola a voler compiacere il suo uomo nella speranza di essere amata da quello che ormai è il suo aguzzino. Ma la volontà liberarsi dal giogo le darà la forza di ribellarsi.

La rappresentazione è stata organizzata dell’assessorato comunale alla Cultura, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come spunto di riflessione sulla condizione vissuta tutt’oggi da molte donne che, nonostante i cambiamenti e la velocità del progresso, vivono queste drammatiche realtà come parte tristemente integrante del quotidiano.