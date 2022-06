La lista Sinistra Futura per Oristano, in campo “per non lasciare indietro nessuno”

Oristano Le proposte avanzate dai candidati, presentati ufficialmente ieri Non lasciare indietro nessuno. È questo l’obiettivo della lista “Sinistra Futura per Oristano”, che sostiene il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, Efisio Sanna. Ieri la presentazione ufficiale dei candidati: Franco Sotgiu, Barbara Canu, Sebastiana Floris, Sonia Floris, Luisa Liliana Loi, Francesca Marchi, Lorenza Secci, Alessia Spahiu, Davide Atzei, Roberto Deidda, Giovanni Lacu, Romualdo Felice Marroccu, Alessandro Palmas, Iuri Pusceddu, Danilo Raspitzu, Emanuele Sanna, Andrea Sini, Alessandro Sulis e Alessio Tatti. “Siamo orgogliosi della nostra lista, con l’età media più bassa”, ha detto Bruno Palmas, segretario provinciale di Articolo Uno, anima della lista insieme a Sinistra Italiana. “Il futuro di Oristano sono i ragazzi, che hanno deciso di candidarsi per far uscire la propria città dal pantano in cui è finita”.

“I più adulti della lista – la minoranza – la rendono argentata e accompagnano i nostri ragazzi con la loro esperienza matura, ma il ruolo finisce qui”, ha detto ancora Palmas, che ha aggiunto: “Sono orgoglioso del fatto che la nostra sia una lista chiaramente di sinistra, caratterizzata da un civismo forte e nuovo. La parola futura inserita nel nostro nome ci fa ben sperare”. Continua a leggere su OristanoNoi. Mercoledì, 1° giugno 2022

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail