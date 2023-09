La Lipu contro l’impianto eolico del Montiferru: “Un pericolo per grifoni, aquile e altri volatili”

Oristano

Il progetto prevede l’installazione di nove aerogeneratori nei territori di Narbolia e Seneghe

Arrivano anche dal coordinamento regionale della Lipu Sardegna delle osservazioni sul progetto della società Sorgenia Renewables per l’installazione di un impianto eolico nei territori del Comuni di Seneghe e Narbolia. Tra perplessità sull’imbatto paesaggistico e ambientale, cresce la preoccupazione per le specie alate sarde, tra le quali grifoni e aquile di Bonelli.

Assieme ai nove aerogeneratori sul Montiferru verrebbero installate anche altre infrastrutture, quali cabine e stazioni, collegate da nuove strade. “Il paesaggio dell’area in oggetto è caratterizzato da pascoli alternati da macchia mediterranea e sugherete e dalla presenza di aziende agro-pastorali, con ovili, divisioni a muretto a secco e strade interpoderali”, ha spiegato la Lipu. “L’impatto sul territorio con l’apertura di nuove strade o semplicemente l’adeguamento di viabilità esistente comporta, oltre al consumo di suolo, l’abbattimento di essenze vegetali rappresentate prevalentemente da alberi, arbusti ed elementi della macchia mediterranea che in taluni casi impiegano decenni per ricostituirsi”.

Il progetto sarebbe impattante sotto molti punti di vista. “Le strutture e i manufatti, come i muretti a secco sono patrimonio culturale dell’umanità tutelati dall’UNESCO e non possono essere ricostruiti, se non in minima parte, in quanto la loro realizzazione secondo la tecnica tradizionale comporta tempi lunghissimi e spese ingenti”, ha aggiunto la lega. “Si aggiungono poi i danni ambientali legati alla realizzazione dei cavidotti. La realizzazione della rete viaria a servizio del parco comporterà, per la maggior parte, l’adeguamento delle strade esistenti, e per alcuni tratti la realizzazione di nuovi percorsi che, tra l’altro comporta l’attraversamento di torrenti. A questo proposito, come riportato nella stessa relazione generale, si rileva che relativamente agli interventi in progetto alcune opere previste nella porzione meridionale dell’impianto ricadono all’interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico”.

La preoccupazione cresce con il pericolo d’incendi. “Vi è da rilevare inoltre la difficoltà nello spegnimento degli incendi. “Nel 2021 il Montiferru fu attraversato da un enorme incendio, i mezzi aerei operarono con difficoltà a causa della conformazione orografica”, ha dichiarato la LIPU. “L’enorme numero di pale eoliche – oltre un centinaio richieste in vari progetti – che superano i 200 metri di altezza, renderebbero ancor più difficile, se non impossibile, l’operatività degli aerei ed elicotteri, mettendo a rischio l’incolumità dei piloti, in quanto l’altezza ideale per effettuare i lanci è di 50 metri dal suolo”.

Le pale rappresenterebbero un serio pericolo per le specie alate. “Gli uccelli più colpiti sembrano essere i rapaci, anche se tutti gli uccelli di grandi dimensioni, quali i rapaci, ciconiformi, ardeidi, sono potenzialmente a rischio d’impatto con gli aerogeneratori”, ha illustrato la Lipu. “Il Montiferru rappresenta un’area di foraggiamento dei grifoni, delle colonie di Punta Cristallo ad Alghero, e di Bosa. In Sardegna inoltre è in corso di attuazione il Progetto Life ‘Aquila a-Life’ Coordinato da GREFA, una ONG spagnola, con ISPRA e Agenzia FoReSTAS, Parco di Tepilora, sono state liberate 32 Aquile di Bonelli, e le ultime sono state rilasciate in territorio di Montresta, non lontano dal Montiferru”.

“Altre vittime delle pale eoliche sono i pipistrelli un’ipotesi che potrebbe spiegare almeno parte della mortalità dei chirotteri nei pressi delle turbine eoliche riguarda la possibilità che gli animali seguano le migrazioni notturne di alcuni insetti – peraltro attirati dalle luci di segnalazione delle pale – a quote molto elevate dal suolo, e vengano così colpiti dai rotori durante la caccia, che svolgono con le stesse modalità anche in periodo migratorio”, ha continuato l’ODV.

“Purtroppo il rilevamento dei cadaveri dei pipistrelli, ma anche di uccelli piccoli e grandi, dato essenziale per il monitoraggio è estremamente difficile in quanto in breve tempo si decompongono o vengono immediatamente predati da volpi, cani , cinghiali e altri animali Per questo motivo i dati presentati sulla mortalità da pale sono inaffidabili”, ha concluso la LIPU. “Per quanto sopra esposto, il coordinamento regionale della Lipu chiede che la Commissione V.I.A. formuli un giudizio negativo di incompatibilità ambientale”.

Mercoledì, 27 settembre 2023