La lettura dei classici anche in bici e canoa - Sardegna

Lettura di classici della letteratura attorno al tema dell'avventura, ma non in poltrona: sì ascolteranno le voci dei libri durante camminate filosofiche, arrampicate, trekking in grotta, percorsi in mare con il kayak e rafting nei fiumi. È il programma di Aspettando Lei, la rassegna di promozione alla lettura che anticipa il LEI Festival, in autunno a Cagliari. Dal 3 al 12 giugno, dieci appuntamenti a Cagliari, Fordongianus e Domusnovas.

Si inizia venerdì con L'avventura di una passeggiata filosofica - Camminata filosofica con reading al Parco di Monte Claro di Cagliari. Protagoniste del primo incontro saranno l'attrice Michela Atzeni, che interpreterà pagine di letteratura sul tema dell'avventura, e la filosofa Nora Racugno che dialogherà con i partecipanti sugli interrogativi proposti. Sempre venerdì ma alle 18.30 le letture si spostano alla Sella del Diavolo. Il programma di sabato è tutto dedicato al nuovo romanzo di Francesco Abate, Il complotto dei Calafati, con un doppio appuntamento. Al mattino con un tour in bici nei luoghi narrati dal libro. La sera, dalle 20. 30 al Ghetto di via Santa Croce, con la presentazione dello stesso autore. Si riprende mercoledì con Avventurarsi, un ciclo di 3 incontri tra letteratura e filosofia nell' Orto dei Cappuccini.

Giovedì si torna al Parco di Monte Claro per un Booknic dedicato ai bambini e alle bambine. Ciascuno porterà la merenda e i suoi libri preferiti. Venerdì il Festival coinvolgerà il pubblico in uno spettacolare reading volante, con ingresso gratuito e senza prenotazione, in cui l'attore/climber Daniele Podda, appeso alle corde su una parete attrezzata, leggerà alcuni estratti tratti dal libro Dell'andare in montagna e altre amabili ascensioni.

Sabato trasferimento da Cagliari a Fordongianus, per Un fiume di libri. Con partenza in prossimità dell'Area vecchie Terme sarà realizzato un reading letterario a tappe durante un'escursione di rafting sul fiume Tirso. Da Fordongianus alle Grotte di San Giovanni a Domusnovas: domenica dalle 10.30, via al cultural trekking dal titolo Il respiro delle grotte, Tra natura incantata e miniere. Per l'ultimo appuntamento si torna a Cagliari con una serata dedicata al bookcrossing per scambiare e mettere a disposizione dei partecipanti i volumi di seconda mano a titolo gratuito con lo scopo di favorire e incentivare la lettura.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna