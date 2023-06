La lettera immaginaria del piccolo Thiago: "Ci ha ammazzati, mammina Giulia, senza pietà"

La tragedia dentro la tragedia, che diventa doppia: oltre alla mamma Giulia, Alessandro Impagnatiello ha ammazzato anche il figlio, che doveva nascere a breve, e che era nel grembo della mamma. Con una lettera immaginaria scritta a mamma Giulia da Thiago, il bimbo che portava in grembo, Chiara Tramontano, la sorella della 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello è tornata su Instagram a parlare dell’omicidio. Lo riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. Lo fa con una storia molto toccante, in cui appunto immagina che a scrivere sia il piccolo Thiago. “Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia, gambe, testa e cuore – si legge nella lettera immaginaria -. Lui mi ha ammazzato. Ci ha ammazzati entrambi! Quello un mostro è, senza cuore. Ci ha ammazzati, mammina Giulia, senza pietà”.