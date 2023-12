La Lega sceglie l'Umbria e molla Solinas: la Sardegna va a Fratelli d'Italia

Salvini molla Solinas e la Sardegna e si tiene l’Umbria. Forza Italia mantiene il Piemonte, Fratelli d’Italia fa l’en plein con tre regioni, ovvero Basilicata, Abruzzo e, appunto, Sardegna. Questo, al momento, è il quadro che emerge dopo il confronto fra i partiti nella capitale, dove si decide tutto in base appunto a consensi e peso dei singoli partiti in coalizione.

Quindi ricandidata in Umbria sarà l’uscente Donatella Tesei, così come in Piemonte gli azzurri terranno Cirio. Chi sarà il candidato per la Sardegna resta ancora un punto interrogativo: la Meloni vuole puntare sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che però ha perso molto in termini di consenso, il preferito del ministro Lollobrigida è il direttore di Coldiretti Luca Saba ma non si esclude neanche la scelta del deputato Francesco Mura. Di sicuro, la premier preferisce che a guidare la coalizione sia una figura politica, fortemente espressiva del partito che lei guiida, e sicuramente non un tecnico.

Insomma, essere stato in prima fila ad applaudire i discorsi anti europeisti di Salvini non è servito a Solinas, così come non sono servite le presenze a Pontida e le continue dichiarazioni di unità d’intenti. Bisogna ora aspettare per vedere se il partito sardo d’azione, come annunciato a gran voce, davvero farà lo strappo e andrà da solo al voto.

Fonte: Casteddu on line