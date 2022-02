Oristano

Paura e sdegno dopo l’attacco della Russia

Da 14 anni vive a Oristano, ma Anastasia Mishyna l’Ucraina non l’ha dimenticata e per lei sono ore di grande apprensione con la guerra che insanguina la terra dov’è nata. La sua famiglia è metà russa e metà ucraina: il dolore è doppio.

“Stanno bombardando gli ospedali e i pullman che portano via dalla zona del conflitto donne e bambini”, racconta commossa Anastasia, che ha 35 anni e nel 2008 si è sposata con un oristanese da cui ha avuto due bambine, una di 10 e l’altra di 8 anni.

“Ho tanti parenti a Mykolaïv, la città portuale ucraina dove sono nata”, prosegue ancora Anastasia Mishyna, “altri vivono nella capitale Kiev, altri ancora a Mosca in Russia. Tanti russi stanno protestando contro quello che sta facendo Putin. Non ci arrendiamo, l’Ucraina non si piegherà”.

In questo momento la città di Mykolaïv non è sotto il controllo russo. “Ma non so quanto potrà resistere ancora”, continua Anastasia Mishyna. “Essendo una città portuale che si affaccia sul Mar Nero, si tratta di un punto strategico. Per la grande paura, i miei parenti in Ucraina hanno trascorso la notte in una cantina e così faranno anche nei prossimi giorni. Fa male vedere tutto questo ed è straziante non poter aiutare in nessun modo”.

Domani la comunità ucraina manifesterà a Cagliari per chiedere lo stop del conflitto armato.

“Ci sarò anche io”, conclude, “andrò a Cagliari con le mie bambine, entrambe sono nate qui in Sardegna. Vogliamo manifestare insieme a tanti sardi per sostenere una giusta causa”.

La solidarietà delle donne. Sono quasi tremila gli appartenenti alla comunità dell’Ucraina che risiedono in Sardegna. La maggior parte sono donne, impegnate come collaboratrici domestiche. A loro è giunta la solidarietà della Commissione regionale per le Pari Opportunità segue con sgomento l’evolversi della guerra in Ucraina.

“La nostra vicinanza a tutto il popolo Ucraino – affermano le Commissarie – e un pensiero particolare alle donne, alle madri, alle figlie, ai bambini e alle bambine che come sempre pagano il prezzo più alto nei conflitti. Nel contempo siamo altresì vicine a tutta la comunità Ucraina residente in Sardegna, quasi 3000 persone, composta per la maggior parte da donne e che adesso vive nell’angoscia per la sorte dei loro cari. La guerra non può e non deve mai essere la soluzione delle controversie internazionali. L’augurio è quindi che le diplomazie dei Paesi continuino il lavoro per avere un cessate il fuoco immediato”, concludono le Commissarie.

La protesta degli studenti dell’Istituto Mariano IV. Solidarietà all’Ucraina arriva dall’Istituto di istruzione superiore Mariano IV d’Arborea di Oristano. Stamane studenti e insegnanti hanno partecipato a un flash mob contro la guerra, sdraiandosi a terra nei corridoi e restando immobili, al suono delle sirene antiaeree diffuso dagli altoparlanti della scuola.