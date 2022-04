Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per la cronaca era stato l’attuale sindaco di Cuglieri, Andrea Loche, già primo cittadino del centro del Montiferru dal 2011 al 2016, a promuovere diversi anni fa un intervento di riqualificazione del boschetto, che tra le altre cose prevedeva barbecue, tavolini e la sistemazione dei bagni. Certo non ci si poteva immaginare che i barbecue sarebbero diventati oggetto di una vera e propria battaglia politica.

Il documento non è firmato da una singola persona, ma da quello che si definisce “Gruppo politico Cuglieri Progetto Comune”. All’amministrazione comunale si chiede conto di quella riapertura che, evidentemente, non è piaciuta affatto. La guerra dei barbecue continua.

Nelle scorse ore sulla pagina Facebook “Cuglieri Progetto Comune”, utilizzata in passato per le comunicazioni sui social dall’omonima lista civica che ha guidato Cuglieri tra il 2016 e il 2021 ed è stata capitanata dall’ex sindaco Panichi, è stata pubblicata la scansione di una richiesta di accesso agli atti che sarebbe stata inviata al sindaco Loche, agli uffici comunali e al prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo.

