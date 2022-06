Santa Giusta

Verbale per comandante e armatore

Sono stati pescati senza autorizzazione in una zona in cui è vietata la cattura del gambero di profondità, se non per pescherecci autorizzati ed espressamente iscritti in elenchi ministeriali. Oltre 440 chili di gamberi rossi e viola – 444, per l’esattezza – sono stati sequestrati questa mattina a bordo di un motopesca di Mazara del Vallo, ormeggiato al Porto di Oristano.

L’attività è stata svolta dal personale militare della Capitaneria di Porto di Oristano, nell’ambito dei controlli effettuati sulla filiera della pesca.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno accertato anche che il peschereccio ha esercitato attività di pesca senza autorizzazione in zona GSA 11, che comprende l’intera area di mare che circonda la Sardegna, e per la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha disposto precauzionalmente il divieto di cattura del gambero di profondità, se non per pescherecci autorizzati ed espressamente iscritti in elenchi ministeriali.

Al comandante ed all’armatore della motopesca è stato elevato un verbale di contestazione di violazione amministrativa per aver esercitato l’attività di pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale.

I gamberi rossi e viola, rinvenuti a bordo, sono stati sequestrati per evitarne la vendita.

Gli uomini della Capitaneria, coordinati dal Comandante Matteo Gragnani, continueranno le attività di controllo per la tutela della risorsa ittica, al fine di evitarne il sovrasfruttamento e farne rispettare gli obblighi e i divieti imposti dall’Unione Europea e dallo Stato italiano.

Venerdì, 10 giugno 2022