La Guardia Costiera promuove in Sardegna la mobilità sostenibile

Soddisfatto ed entusiasta l’assessore regionale dell’Ambiente. «Grazie a questo accordo – ha detto Gianni Lampis - si potranno realizzare ulteriori iniziative e progetti di riduzione delle emissioni, che provocano un aumento del-le temperature, di monitoraggio e di adattamento ai cambiamenti climatici, oltre al rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestre e marino». Le direzioni marittime di Cagliari e Olbia supportano l’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente nelle attività di coordinamento della 'Rete regionale per la fauna marina in difficoltà', garantendo, insieme al Corpo forestale e alle Aree marine protette, la vigilanza, il presidio e il coordinamento nella gestione delle emergenze e il supporto alle attività di recupero della fauna marina.

Al termine è stata liberata una tartaruga “caretta caretta”. L'animale, di circa cinque anni, era stato recuperato un an-no e mezzo fa dallo staff dell'Area marina protetta Capo Carbonara, col supporto della Capitaneria di Porto e del Corpo forestale, dopo essere rimasto impigliato nella lenza di un pescatore ed aver ingerito plastiche scambiate per meduse. Con la stipula del Protocollo attuativo, il comando generale delle Capitanerie di porto si è impegnato nei confronti del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a realizzare servizi di osservazione e prevenzione degli impatti dei cambiamenti climatici nelle Aree Marine Protette mediante l’acquisto e l’utilizzo di 50 autoveicoli alimentati ad energia elettrica e di correlate infrastrutture di ricarica da impiegare per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza e di monitoraggio nelle aree marine protette. Per la Direzione Marittima di Cagliari sono presenti due di queste oasi marine, quella di Capo Carbonara e quella della penisola del Sinis ricadente nel Compartimento marittimo di Oristano.

Fonte: La Nuova Sardegna

