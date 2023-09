La Grotta Verde di Capo Caccia potrà essere presto visitata: consegnati i lavori per il recupero

Turismo Stamattina incontro tra i vertici del Parco regionale, il sindaco e la ditta che eseguirà le opere

Grotta Verde di Alghero - Foto Sardegna Turismo

Alghero

Stamattina incontro tra i vertici del Parco regionale, il sindaco e la ditta che eseguirà le opere

Sarà presto fruibile la Grotta Verde di Capo Caccia. Lo ha reso noto il sindaco di Alghero Mario Conoci, che questa mattina ha partecipato con i vertici del Parco Regionale di Porto Conte e i responsabili della ditta che eseguirà le opere, alla consegna dei lavori per il recupero della scenografica e gigantesca grotta.

“Si riprende dopo tanti anni un progetto di valorizzazione importante avviato fin dagli anni duemila, così da rendere finalmente fruibile e valorizzare un nuovo sito d’interesse turistico straordinario ed impreziosire l’offerta naturalistica della Riviera del Corallo”, ha commentato Mario Conoci.

“Una grotta importantissima che potrà essere visitata con una fruizione attenta e rispettosa del delicato ecosistema in cui è inserita e presto entrerà a far parte delle bellezze che lo straordinario patrimonio ambientale del territorio di Alghero è in grado di offrire ai turisti”, ha concluso il primo cittadino.

Venerdì, 8 settembre 2023

Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta