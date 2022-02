La grinta di Gaia, travolta da un’auto in viale Marconi a Cagliari: “Mi sono risvegliata”

Un sorriso, e un selfie scattato dal letto dell’ospedale, dove mostra tutta la sua grinta e la voglia di tornare, quanto prima, alla normalità. Gaia Andreuccetti, una delle due diciannovenni travolte da un’auto in viale Marconi a Cagliari poco prima dell’alba di sabato scorso, manda il primo messaggio pubblico dopo il ricovero al Policlinico di Monserrato. A sei giorni di distanza dall’investimento, la giovane di Selargius si è concessa una cena speciale, offerta da un locale cagliaritano e ha affidato a Facebook un saluto a tutti quelli che, col pensiero e le preghiere, le sono stati vicini: “Ciao a tutti, mi sono risvegliata e piano piano mi sto riprendendo, scusate se non riesco a rispondere a tutti ma siete tanti. Grazie mille a tutti mi siete stati vicini e avete pregato per me e tutto quanto”, scrive Gaia, prima di piazzare una smile e quattro cuoricini. Le sue condizioni, ora dopo ora, stanno migliorando sempre di più.

“Nelle prossime ore, se tutto andrà bene, sarà trasferita di reparto e lascerà la Terapia intensiva”, spiega a Casteddu Online la legale della famiglia, Loredana Laconi. Che, qualche ora fa, ha presentato una denuncia alle Forze dell’ordine per un fatto gravissimo: “Sulle chat di WhatsApp sta girando una foto, agghiacciante, dove si vede Gaia subito dopo l’incidente. Tutto ciò è vergognoso, speriamo che le indagini portino all’individuazione di chi ha fatto girare quell’immagine. Ora, comunque, la priorità rimane la salute di Gaia e della sua amica, Giulia. Speriamo molto presto di poter avere buone notizie anche da lei”.