La grande svolta del Brotzu: rinnovati tutti i contratti di Oss e infermieri, molte le assunzioni a tempo determinato. Ed è anche la vittoria dei sindacati da tempo in trincea nel più importante ospedale della Sardegna: “Siamo soddisfatti, finalmente vengono recepite integralmente le richieste dell’ USB Sanità, portate avanti con la lotta e con la determinazione. Per l’USB è una vittoria che riconosce tutti i nostri sforzi, considerato che ci siamo sempre rifiutati di accettare la cessazione dei contratti e chiedendo la proroga fino a tutto il 2023.

Questo permetterà all’interno delle unità operative di poter definire i fattori organizzativi come la programmazione delle ferie e poter garantire l’assistenza agli utenti.

L’ USB Sanità ha fatto pressione in maniera continua sull’ azienda tramite manifestazioni, diffide, comunicati stampa, e un rapporto costante con i lavoratori, che hanno contribuito a raggiungere il risultato senza fare mai un passo indietro.

Nonostante il risultato raggiunto, continueremo a batterci senza sosta per poter ampliare la dotazione organica nel piano triennale del fabbisogno del personale e la conversione a tempo indeterminato di tutti i contratti che raggiungano i tempi previsti dalle norme.

Il nostro sindacato inoltre sarà attento nel vigilare affinché siano garantite la salute, la sicurezza dei luoghi di lavoro, una equa e sostenibile distribuzione di tutte le professionalità nella turnistica h 24.

Non è sicuramente accettabile che all’interno di diverse unità operative nel turno notturno non siano presenti gli Operatori Socio Sanitari, con un evidente nocumento verso il personale infermieristico che si vede in questo modo demansionato e lasciato solo a soddisfare i bisogni primari degli assistiti. Così come non è tollerabile che gli Operatori Socio Sanitari vengano gravati da carichi di lavoro con compiti che esulano dalle loro competenze.

Vanno sicuramente rivisti i ritmi dei carichi di lavoro per tutte/i, ed è necessario rendere efficace ed efficiente il servizio di sostegno psicologico.

In una situazione organizzativa ancora molto critica, sicuramente questo è un punto a favore dell’ amministrazione e a tutto lo staff del servizio del personale che nonostante lo sforzo organizzativo per le numerose incombenze, come da noi sollecitato, ha dato priorità ai rinnovi contrattuali.

Senza tentennamenti USB sarà sempre a fianco di lavoratrici e lavoratori affinché i comportamenti dell’azienda, ai vari livelli di responsabilità , siano basati sui principi della valorizzazione professionale ed economica, del rispetto, correttezza e lealtà, fattori determinanti per il senso di appartenenza degli operatori, per il buon funzionamento dei processi lavorativi e il miglioramento dei servizi resi all’utenza”, conclude Angioni mentre i pazienti sperano che ora siano i servizi e le cure a migliorare nettamente.