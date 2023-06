La grande festa del popolo rossoblù: da Parma a Cagliari tifosi in delirio per Ranieri e i suoi giocatori

La grande festa del popolo rossoblù: da Parma a Cagliari tifosi in delirio per mister Ranieri e i suoi giocatori. Clima da mondiale, la conquista da portare a casa è la risalita in serie A. Giorni in cui di ben poco si parla per gli amanti dello sport se non delle prodezze che il Cagliari calcio compie in ogni partita disputata per accedere a quella successiva al fine di salutare la serie B. Ieri dal Tardini di Parma alla Unipol Domus migliaia di tifosi hanno incoraggiato la squadra ed esultato sino a tarda notte: piccole ma grandi gioie per chi segue la squadra più competitiva di tutta l’Isola. Da oggi si pensa già alla finale che si disputerà a Bari: su Lapadula, Luvumbo, Makoumbou e compagni vengono riposte tutte le speranze affinché Ranieri replichi, ancora una volta, la buona sorte che accompagna la sua presenza a quella del Cagliari. Un legame indissolubile che, al di là del risultato finale, segna la storia del Cagliari calcio.