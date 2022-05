Soddisfazione viene espressa anche dall’assessora al Personale Valeria Satta. “Da troppi anni – dice l’assessora – il CFVA attendeva nuovi lavoratori per dar corso ad un ricambio generazionale. La Sardegna merita un Corpo Forestale pienamente operativo ed in linea con gli standard che lo contraddistingue”.

“Nuove forze in campo, in un settore particolarmente delicato, che saranno impiegate nella difesa dei cittadini e del nostro immenso patrimonio ambientale”, dice il Presidente della Regione Christian Solinas.

Il 13,14 e 15 giugno saranno chiamati i giovani dai 18 ai 30 che hanno risposto al bando di concorso per agenti forestali. Sono arrivate in totale 12.347 domande, che evidenziano la grande attesa e la voglia di far parte di un grande gruppo di uomini altamente specializzati impegnati nella difesa dell’ambiente.

