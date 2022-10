Cagliari

Diversi i profili ricercati

Numerose le assunzioni delle grandi catene di distribuzione con offerte di lavoro per le sedi sparse in tutta l’Isola.

Il marchio MD S.p.a ricerca addetti vendita residenti o domiciliati nella provincia per i negozi di Simaxis e Oristano, con mansioni che vanno dalle attività di cassa alla predisposizione della merce sugli scaffali.

I requisiti sono il possesso del diploma e di un proprio mezzo, nonché la disponibilità a lavorare su turni, giorni festivi compresi, unita a precedenti esperienze – seppur minime – nel settore delle vendite.

Pubblicate nel mese di ottobre anche cinque offerte del gruppo Eurospin concentrate nel Nord Sardegna.

Si ricercano infatti degli addetti vendita nelle sedi di Budoni, Santa Teresa di Gallura e Olbia domiciliati in zone limitrofe, automuniti e con un genuino interesse nel settore della GDO.

I punti vendita di Budoni e Santa Teresa di Gallura ricercano inoltre due vice assistenti di filiale, che si occuperanno della corretta gestione del personale e il raggiungimento degli obiettivi commerciali applicando correttamente le strategie aziendali.

La Lidl è invece alla ricerca di personale da formare nella mansione di addetto alle vendite, con due offerte di apprendistato part-time nelle sedi di Ozieri e Olbia: con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, le risorse – in possesso del diploma di scuola media superiore – non dovrnno avere in curriculum precedenti esperienze nella GDO.

Sempre in provincia di Sassari, si ricercano due figure appartenenti alle categorie protette (Legge 68/99) per il ruolo di operatore di filiale e addetto alle vendite, entrambi con contratto part-time, rispettivamente per le sedi di Alghero e Olbia: entrerà a far parte del team di quest’ultima anche un addetto alle vendite part-time nelle ore domenicali.

Spostandosi verso il sud dell’Isola, la catena valuterà – per la sede di Settimo San Pietro – le candidature per il ruolo di operatore di filiale part-time, sempre appartenente alle categorie protette.

Sempre la Lidl stamane ha annunciato la creazione di 140 posti di lavoro, con la realizzazione del nuovo centro di distribuzione a Sestu.

Tutte le informazioni sulle candidature sono disponibili nei siti delle catene.

Martedì, 25 ottobre 2022