La grande cucina stellata dello Chef Sandro Serva all’Osteria del Forte di Palazzo Doglio

Si rinnova martedì 25 Luglio 2023 l’appuntamento mensile con le “Notti Stellate”, presso l’Osteria del Forte nella raffinata cornice della Corte di Palazzo Doglio. Protagonista del nuovo, evento gourmet il rinomato Chef Sandro Serva del ristorante “La Trota”, 1 stella Michelin.

È il 1963 quando i genitori dello Chef scelgono di aprire “La Trota”, trattoria sulle sponde di un torrente cristallino, a Rivodutri in provincia di Rieti. Una piccola realtà che si trasforma in punto di

riferimento gastronomico, come testimoniato dalla conquista della stella Michelin nel 2004, grazie alla grande passione dei figli, Sandro e Maurizio.

Una cucina molto personale che nasce dall’abbinamento non convenzionale dei migliori ingredienti del territorio e gioca in equilibrio sulle temperature e sulle consistenze delle preparazioni,

esaltando la lavorazione del pesce di acqua dolce fino a raggiungere i massimi livelli e che si muove con disinvoltura anche sulla carne.

Durante la serata all’Osteria del Forte, l’estro creativo dello chef Sandro Serva si esprimerà in un menù realizzato ad hoc per l’occasione. Si parte dal “Gelato di parmigiano”, per continuare con

“Panzanella, anguria e menta”, “Melone, quinoa e gamberi”, seguiti dalla “Trota Fario, foie gras, mango e vaniglia” e dalla “Ricotta, fragole e zenzero” per concludere.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail a

Fonte: Casteddu on line