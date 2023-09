La grande boxe approda a Monserrato, super sfida tra Matteo Lecca e Iuliano Gallo

Lo sport ancora protagonista nella città dell’hinterland cagliaritano e questa volta l’appuntamento è più che atteso per i tanti appassionati di guantoni e protezioni: sul ring due grandi campioni che si contenderanno il titolo nazionale. “Ringraziamo gli organizzatori dell’evento ma anche tutta la maggioranza, gli assessori Boscu e Nonnoi che si sono particolarmente impegnati affinché a Monserrato si potesse disputare un incontro di tale portata e l’associazione che gestisce gli impianti. Auspichiamo che questa sia solo la ripartenza per uno sport così importante, che possa essere, quindi, solo l’inizio affinché la città possa essere scelta come centro dei grandi eventi”. L’incontro avverrà nel polo sportivo del Campo di Aviazione, sarà necessario prenotare il biglietto considerato il grande richiamo atteso.