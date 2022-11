Ma la maggioranza, e in particolare la giunta, la butta sul senso di responsabilità, e a quello fa appello per provare a convincere gli avversari politici ad approvare in fretta il provvedimento così com’è, compresi gli stanziamenti per gli staff dirigenziali. A risolvere il braccio di ferro dovrà essere l’assessore al Bilancio Fasolino, sicuro di riuscire a trovare presto un accordo.

La giunta spinge, l’opposizione in consiglio regionale frena. Nonostante la Omnibus 2, ovvero la variazione di bilancio da 210 milioni, sia stata annunciata da molto tempo e sia stata più volte sollecitata, l’opposizione di centrosinistra contesta che, all’interno di quella legge, ci sono una serie di norme intruse che vanno subito eliminate prima di procedere. In particolare, le norme intruse riguardano lo staff della Regione e la figura del segretario regionale che nulla c’entrano con i ristori alle famiglie e alle imprese piegate dalla crisi e alla ricerca di una boccata di ossigeno.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail