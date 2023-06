La giovane regista oristanese Giorgia Puliga vince a Roma il premio del pubblico

Roma

Col cortometraggio La Venere di Milis

La giovanissima regista oristanese Giorgia Puliga vince a Roma il premio del pubblico, conferito dal Gremio dei Sardi di Roma.

Ventitre anni, di Oristano, Giorgia Puliga, è sicuramente la più giovane regista sarda con al suo attivo un cortometraggio professionale: La Venere di Milis, scritto da Pasquino Fadda e prodotto dal Coworking001 di Oristano in collaborazione con la Axefilm produzione cinematografica.

Il cortometraggio, proiettato ieri, 5 giugno, alla prestigiosa Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma nell’ambito della rassegna Visioni Sarde, ha ricevuto il premio del pubblico conferito dal Gremio dei Sardi di Roma.

Un altro grande passo per la giovane promessa del cinema sardo e per Oristano, che si avvia a diventare un nuovo polo di attrazione per i progetti audiovisivi nell’isola.

Martedì, 6 giugno 2023

