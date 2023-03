La giornalista di Abbasanta Incoronata Boccia condurrà Agorà Estate

Televisione Il programma della Rai le è stato affidato in tandem con Roberto Poletti

Abbasanta

Sarà la giornalista Incoronata Boccia, originaria di Abbasanta, a condurre il programma RAI “Agorà estate”, insieme al collega Roberto Poletti.

Nota come “Cora”, Boccia si è laureata in Scienze della comunicazione alla Sapienza di Roma a tempo di record, riuscendo a sostenere 26 esami in soli due anni e discutendo la tesi al terzo anno.

Arrivata in RAI, le viene affidata la conduzione del TG Regione Sardegna e nel 2022 quella di Uno Mattina Weekly, programma di cui diventa il volto.

Incoronata Boccia alla conduzione del TG Regione - Foto dal suo profilo Facebook

Dal settembre 2007 è sposata con Ignazio Artizzu, giornalista e politico, con il quale ha avuto due figli.

Sabato, 18 marzo 2023

