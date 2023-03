La gestione del canile di Terralba affidata a una cooperativa di Marrubiu

Terralba

Nel futuro del rifugio progetti con le scuole

Dopo una gara d’appalto andata deserta nel 2015 e il sollecito dell’Asl dell’anno scorso per il trasferimento dei randagi dal canile di Arborea, è stata finalmente affidata la gestione del canile di Terralba a una cooperativa sociale di Marrubiu.

“Si tratta di un affidamento provvisorio per un totale di otto mesi e mezzo”, ha spiegato l’assessora all’Ambiente Maura Mura. “Alla scadenza si provvederà a un’altra gara per un affidamento definitivo da tre anni, prorogabile per un altro triennio”.

Non c’è tuttavia una data per l’apertura definitiva della struttura, che ospiterà circa una settantina di cani. “Il rifugio dovrebbe aprire a breve, ma i tempi non sono ancora chiari, dal momento che si dovrà provvedere all’acquisto di attrezzature”, ha continuato Mura. “Ci saranno anche degli interventi sulla strada che porta allo stesso rifugio. Essendo situato in una zona periferica, le vie di collegamento hanno bisogno di una riqualificazione”.

Nel futuro del rifugio anche attività con le scuole e la collaborazione con le associazioni del territorio. “Si vuole senz’altro percorrere la strada della sensibilizzazione dei più piccoli sull’adozione, nella speranza che gli ospiti della struttura possano trovare una famiglia”, ha concluso l’assessora Mura. “Una volta aperto il rifugio, speriamo che l’Anta Onlus, che da anni si occupa dei randagi del terralbese e che ringraziamo, possa cooperare con la struttura”.