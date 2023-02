La fragilità nelle varie fasi della vita, primo appuntamento questo pomeriggio a Villamassargia

La fragilità nelle varie fasi della vita, primo appuntamento questo pomeriggio a casa Fenu a partire dalle ore 15.30. La sindaca Porrà: ”Essere risorsa nella comunità in cui viviamo”. Un ciclo di appuntamenti che è parte integrante del progetto “Centro per la famiglia”, finanziato dall’Anci e di cui Villamassargia è capofila, insieme ai comuni di Iglesias, Buggerru, Gonnesa, Fluminimaggiore, Musei e Domusnovas che aderiscono al Plus distretto di Iglesias e che ospiteranno a turno gli incontri itineranti dei prossimi mesi.

“Trovo urgente che la politica torni a puntare i riflettori sull’importanza delle pratiche di cura nella loro globalità. Per questo motivo – ha continuato la sindaca – abbiamo scelto la cura come macrotema di una riflessione che ci coinvolge tutti a più livelli nell’essere risorsa nella comunità in cui viviamo, comunità caratterizzate dalle famiglie che provvedono in primis alle necessità dei propri componenti, soprattutto quando versano in condizioni di fragilità”.

Dopo i saluti istituzionali, la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Sara Vigorita, sarà tenuta a battesimo da Gabriella Azzena, coordinatrice Plus distretto di Iglesias, che illustrerà “I servizi socio-assistenziali promossi dal Plus distretto di Iglesias”. Molto atteso l’intervento di Fulvio De Nigris, direttore centro studi per la ricerca sul coma e fondatore dell’ associazione “Gli amici di Luca” a Bologna, sul tema “Dal coma alla comunità, la casa dei risvegli Luca De Nigris”. Dopo la testimonianza di De Nigris che ha trasformato il dolore per la perdita del figlio in un servizio prezioso per le famiglie, si tornerà a puntare l’attenzione sul locale con Giuliana Campus, direttrice generale azienda Asl Sulcis che interverrà sul “Ruolo e l’impegno della Asl nella gestione del paziente con disabilità grave – Fotografia del territorio”; a seguire Giuseppina Lorenzoni, presidente associazione Sarda Trapianti “Vita nuova” sul tema “Lavorare per una cultura della donazione”. A completare il parterre di ospiti Mauro Sarzi, educatore e maestro burattinaio che da anni collabora al Brotzu di Cagliari e che aprirà gli orizzonti su “Arteterapia, il teatro come sostegno alla fragilità e alla cura”. Alle ore 17.30 sono previsti dibattito, conclusioni e un momento conviviale.

“L’obiettivo – ha osservato infine la sindaca Porrà – è offrire una riflessione sugli strumenti a nostra disposizione per poter ideare un vero e proprio paradigma della rete di cura, in un’ottica di welfare che non può prescindere da una intercomunalità e da una umanizzazione che inizia dalla politica, ancora prima che dalla corsia di un ospedale”.

L’incontro è aperto a tutti e si rivolge in particolare a professionisti nell’ambito sociale e sanitario. Chi fosse impossibilitato a partecipare di persona può seguire i lavori con la diretta streaming sul canale youtube Comune di Villamassargia o sulla pagina Facebook Villamassargia in Comune.