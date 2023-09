La foto spettacolare al Poetto: il fenicottero attraversa la strada davanti all’autobus. E tutte le auto compreso il bus si fermano sorpresi per “omaggiarlo”: come era successo nei giorni del lockdown, un fenicottero si è spostato dalla laguna per passeggiare nel lungomare. La foto è stata pubblicata su Fb da Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd: sui social si sprecano i commenti. Tra scrive “aperitivo al chioschetto?” e chi commenta “Ma chissà dove sta andando,poverino,fenicottero vagabondo….”, e chi sottolinea solamente che ci stratta di un bellissimo esemplare, forse ferito, finito lì per caso.

Un fenicottero rosa a passeggio nel Poetto: uno spettacolo che può capitare abbastanza frequentemente ma che, ogni volta che accade, cattura l’attenzione di tutti. Splendido, elegante, dai colori sgargianti: sua maestà il fenicottero regala una passerella ai tanti frequentatori oggi del lungomare cagliaritano che, con lo smartphone in mano, hanno immortalato la sua presenza. Le immagini hanno fatto in pochi minuti il giro del web, come per le stars hollywoodiane, solo che a essere paparazzato non è stato un attore o un cantante famoso bensì il re indiscusso di Molentargius. Attraversa la strada con disinvoltura e ovviamente tutti si fermano innanzi al suo cospetto per poi svagarsi nella candida sabbia: qualche movenza con le ali e il gioco è fatto. Ha vinto lui, come sempre.