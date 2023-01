Cabras

Dura replica dell’ente presieduto da Anthony Muroni all’allarme lanciato nelle scorse ore dal primo cittadino

Prima la Fondazione Mont’e Prama, poi il sindaco di Cabras Andrea Abis e poi di nuovo la Fondazione. Lo scontro tra l’ente guidato dal presidente Anthony Muroni e l’amministrazione comunale è sempre più acceso. Lo scorso 19 dicembre il consiglio di amministrazione della Fondazione aveva approvato il bilancio di previsione 2023 con il voto contrario di Abis. Proprio il sindaco nelle scorse ore aveva spiegato la sua decisione, giustificandola con la necessità di non mettere “a repentaglio l’equilibrio del bilancio del Comune e del bilancio della stessa Fondazione”.

Ora la palla passa di nuovo alla Fondazione, che replica con un’altra nota. “Nell’esprimere desolazione per il triste spettacolo al quale da qualche giorno un consigliere di amministrazione sta esponendo la Fondazione Mont’e Prama e il presente e il futuro delle sue attività, svolte nell’esclusivo interesse della comunità di Cabras e della Sardegna intera”, si legge nel comunicato, “la presente per una precisazione: il bilancio consuntivo 2022 della Fondazione non è stato ancora discusso e sarà approvato, come da statuto, entro il 30 aprile 2023. Non si capisce, dunque, come il consigliere in questione possa averlo bocciato“.

“Si ribadisce quanto già dichiarato: il bilancio di previsione 2023”, prosegue la nota firmata dalla Fondazione Mont’e Prama, “è stato approvato dal Cda della Fondazione seguendo il cogente parere espresso dal Collegio dei Revisori. Sull’interpretazione data dal Collegio alle prescrizioni dell’Atto costitutivo è stato chiesto parere urgente dei soci fondatori. All’esito dello stesso, il bilancio di previsione potrà essere emendato e aggiornato”.

“Nessun polverone mediatico e nessuna pressione indebita, del tipo di quelle già esercitate nei confronti del Cda e di alcuni dipendenti in queste settimane”, conclude il comunicato, “potrà – fino al pronunciamento dei soci fondatori – cambiare le decisioni assunte da un organismo autonomo, supportato e indirizzato nelle sue determinazioni da un Collegio dei Revisori a sua volta autonomo ed espressione di due Ministeri e della Regione Autonoma della Sardegna, enti che hanno destinato alla Fondazione e alla comunità di Cabras svariati milioni di euro”.

Lunedì, 16 gennaio 2023

