Francia Ieri sera i biancoblù sconfitti in Francia per la terza giornata della Basketball Champions League Con la tappa di Digione prosegue la campagna di comunicazione che vede una sempre più forte sinergia tra la Fondazione Mont’e Prama e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. La nuova trasferta europea per la Champions League ha portato la squadra di Bucchi in Francia, nazione che da sempre sorride alla Sardegna, garantendo un costante flusso turistico stagionale. E su quel mercato la Fondazione vuole investire, con una promozione mirata che parte dal patrimonio archeologico del Sinis. Nella sala conferenze del Palais des sports Jean-Michel Geoffroy di Digione si è parlato dunque di “Giganti prima dei Giganti” insieme all’archeologo Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi. Un excursus storico – tradotto in francese per il pubblico locale – in un racconto sostenuto dalle superbe immagini di Nicola Castangia, per offrire uno spaccato millenario che parte dall’epoca nuragica e si fa attuale, giungendo ai giorni nostri con l’energia che solo le meraviglie sanno avere. Presenti alla conferenza i presidenti della Fondazione Mont’e Prama e della Dinamo Banco di Sardegna, Anthony Muroni e Stefano Sardara, e l’amministratore delegato biancoblù, Francesco Sardara. “Prosegue l’entusiasmante cammino di promozione archeologica abbinata allo sport”, ha detto il presidente Muroni, “che intende avvicinare un tema culturale di nicchia a un pubblico sempre più vasto. Una collaborazione vincente che sta dando grandi soddisfazioni”. “I Giganti sono una scoperta storica per la nostra Isola e oramai un brand riconosciuto e riconoscibile oltre i confini italiani”, ha aggiunto l’AD Francesco Sardara. “Per noi è un onore esserne testimonial sin dal 2015, con la volontà di massimizzare il ritorno sul territorio grazie ai progetti congiunti alla Fondazione Mont’e Prama”.

L'allenamento della Dinamo Banco di Sardegna prima della partita

La partita non è andata bene per formazione sassarese, che si era portata in vantaggio dopo un lungo inseguimento ma ha pagato gli errori al tiro e i troppi palloni persi nell'ultimo quarto. Mercoledì, 2 novembre 2022

