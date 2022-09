Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E che dire delle “Domus de Janas”, le tombe scavate nella roccia e risalenti al Neolitico: le più famose si trovano ad Alghero, Villaperuccio e Bonorva. Le rovine delle antiche città puniche poi conquistate dai romani come Nora e Tharros o i siti romani come il Forum Traiani di Fordongianus o “Turris Lybissonis” a Porto Torres. Il viaggio nell’archeologia sarda è una continua scoperta: una terra dove molte domande attendono ancora una risposta e c’è tanta storia da scrivere.

A fare gli onori di casa, nello stand della Regione Sardegna, saranno l’Assessorato al Turismo e la Fondazione Mont’e Prama. Nata a Cabras un anno fa – per volontà di Ministero della Cultura, Comune e Regione – con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere i tesori del Sinis, la Fondazione sarà presente a Paestum con alcune importanti novità. Le nuove scoperte del mese di maggio hanno riacceso i riflettori sui Giganti di Mont’e Prama. Gli ultimi scavi hanno riportato alla luce due nuove statue, che vanno ad aggiungersi a quelle attualmente ospitate nel Museo archeologico nazionale di Cagliari e nel Museo civico di Cabras. Quest’ultimo, gestito proprio dalla Fondazione, a breve inaugurerà la nuova ala che ospiterà tutti i ritrovamenti, in un allestimento che già suscita curiosità tra i turisti e gli addetti ai lavori.

La Sardegna e la Fondazione Mont’e Prama saranno presenti alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum, dal 27 al 30 ottobre, per raccontare un territorio e i suoi tesori. Dal mare alle zone interne, dalle campagne ai boschi, ogni angolo dell’isola colpisce per la presenza di siti archeologici in grado di regalare esperienze incredibili ai suoi visitatori.

