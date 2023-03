La Finanza sequestra 12 videopoker irregolari, sanzioni per 180mila euro

Cagliari

Anche una denuncia penale per il titolare di uno dei locali

Un’operazione della Guardia di Finanza contro il gioco illegale nel Cagliaritano si è conclusa con il sequestro di 12 videopoker e con sanzioni amministrative per 180mila euro ai proprietari dei locali in cui gli apparecchi erano installati.

I “congegni da divertimento ed intrattenimento”, secondo la definizione della legge, non erano collegati alla rete dell’Amministrazione Dogane e Monopoli (che permette allo Stato di controllare le giocate effettuate e i movimenti di denaro). I finanzieri in diversi casi hanno contestato anche la mancanza dei titoli autorizzativi e l’offerta al pubblico di tipologie di gioco non consentite.

Assieme agli apparecchi irregolari sono state sequestrate le somme incassate nella giornata fino a quel momento, più di 3.500 euro.

Per il titolare di uno dei locali ispezionati è scattata anche una denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di frode informatica, esercizio del gioco d’azzardo e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti (obbligatoria in base all’art. 110 del Testo unico sulle leggi di Pubblica sicurezza).

L’operazione del Comando provinciale di Cagliari puntava a contrastare il gioco e le scommesse illegali: un settore estremamente sensibile, nel cui ambito la Guardia di Finanza esercita un’azione a tutela del gettito fiscale, del mercato – intercettando la concorrenza sleale esercitata ai danni degli operatori onesti da parte di soggetti non autorizzati – e dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli e dei minori, tentati da proposte di gioco illegali, insicure e prive di alcuna garanzia, tanto sulla regolarità del gioco, quanto sulle probabilità di vincita.

Venerdì, 24 marzo 2023