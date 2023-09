La Fimmg: quali medici accetteranno di lavorare a Oristano, viste le imposizioni della Asl?

Secondo la Fimmg, è “inaccettabile l’ulteriore disposizione aziendale che prevede la presenza in turno di un solo medico per 12 ore di servizio, per un bacino di utenza di oltre 40.000 cittadini, in un ambito territoriale in cui ancora circa 3.000 persone non hanno ancora il medico di famiglia”. Questa scelta espone “il collega in turno al rischio della incolumità personale, oltre che a un intollerabile stress lavorativo”.

In una lettera indirizzata al direttore generale della Asl (e per conoscenza al direttore generale di Ares Sardegna e all’assessore regionale alla Sanità) il segretario provinciale Peppino Canu critica “l’inutilità dello scontro” con i professionisti incaricati del servizio di guardia medica e “stigmatizza il modus operandi del direttore e del responsabile del Distretto, che con un ordine di servizio ha imposto l’intervento dei professionisti della continuità assistenziale nel carcere di Massama in orario notturno e festivo, non considerando che la medicina penitenziaria è oggetto di bandi separati, normati da specifici accordi nazionali e regionali”.

Un ordine di servizio illegittimo, perché indirizzato a personale sanitario non dipendente, “ma anche inopportuno, perché ha di fatto provocato la fuga dei medici che si accingevano a rinnovare il contratto trimestrale con la Asl, nonché di due dei tre titolari in servizio”.

“Giudizio fortemente negativo” da parte del sindacato anche sulla “comunicazione dei turni di lavoro ai tre operatori sanitari rimasti, perché non ottempera alle norme del contratto di lavoro stipulato con l’Azienda”.

Nella lettera, la Fimmg di Oristano “ribadisce con forza che il punto guardia della città capoluogo non può funzionare con un unico professionista in turno se non creando grande disagio e disservizio che metterebbe a rischio l’incolumità del singolo professionista, in balia di un grande numero di utenti, già esasperati per le note carenze della medicina primaria manifestatasi negli ultimi mesi, che oltre la normale attività clinica, richiedono prescrizioni di farmaci ed accertamenti diagnostici, che la continuità assistenziale non è autorizzata a erogare dalle norme vigenti”.

Ricordando che “le norme convenzionali non consentono l’aumento unilaterale del numero di ore di lavoro del singolo medico, che è previsto in 24 ore settimanali”, il sindacato avverte: “l’atteggiamento della Direzione di fatto pone la base per una futura carenza, cronica e durevole in tutto il territorio, della Medicina generale, generando dei pregiudizi in molti professionisti interessati ad un incarico nella Asl oristanese e conseguente rifiuto di qualsiasi incarico che non rispetti le norme nazionali e regionali e i normali rapporti tra professionisti e datori di lavoro”.

Sabato, 9 settembre 2023