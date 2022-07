Mogoro

Parla il direttore artistico Marcello Muru

“Vogliamo che questa Fiera diventi la più importante per il segmento nel Mediterraneo”. Marcello Muru, direttore artistico della 61ª Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, inaugurata la scorsa settimana, non nasconde le ambizioni della rassegna di Mogoro che quest’anno resterà aperta per due mesi, il periodo più lungo da quando è stata creata.

Un allestimento di oltre 2.500 metri quadri ospita le opere di 101 artigiani isolani: 32 per la ceramica, 21 tessuti e tessitura, 15 l’oreficeria, 11 il legno e poi vetro, ricamo, intreccio, coltelleria, pelletteria, marmo, metalli e agroalimentare.

Un percorso di sicuro effetto per il visitatore, declinato seguendo i criteri della sostenibilità che caratterizzano quest’anno tutta la Fiera, novità significativa sottolineata anche nel corso della cerimonia di inaugurazione.



La Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna potrà essere visitata a Mogoro, nel Centro Fiera del Tappeto, sino al prossimo 18 settembre, tutti i giorni. L’orario di apertura è il seguente: 10 – 21. Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line. Non comporta costi aggiuntivi. Previste iniziative collaterali e la possibilità per chi lo volesse di visitare i beni archeologici e culturali del territorio: Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.

