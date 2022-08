Mogoro

Nel programma la consegna della Costituzione italiana ai residenti che hanno compiuto 18 anni nel 2021



A Mogoro la 61ª edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna continua ad incantare turisti e visitatori locali, colpiti dalle tante opere e manufatti artistici lì esposti e creati dalle sapienti mani di 101 artigiani isolani. Ma non c’è solo l’arte e l’artigianato. In occasione della Fiera, va avanti di pari passo anche il ricco programma di eventi pensato dall’amministrazione comunale per tutte le fasce d’età, che accompagnerà l’esposizione per tutta la su durata, fino al 18 settembre.

Stasera, ad esempio, c’è “Isola in Festa” in piazza Martiri: dalle 22, Giuliano Marongiu e la cantante mogorese Laura Spano proporranno tanta musica e intrattenimento, anche con una decina di coppie in costume provenienti da diversi centri della Sardegna.

Tra le novità, merita una segnalazione anche la consegna della Costituzione italiana ai giovani di Mogoro nati nel 2003. La cerimonia si terrà martedì 23 agosto in piazza Sant’Antioco. “È la prima volta che la Fiera ospita un’iniziativa del genere”, dice l’assessore comunale alla cultura, Alex Cotogno. “La consegna della Costituzioni era prevista per gennaio, ma abbiamo rimandato l’evento a causa dell’aumento dei contagi di quel periodo. L’alternativa era il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, ma molti ragazzi e ragazze erano impegnati con la maturità. Da qui l’idea di inserire un’iniziativa come questa nell’ambito della Fiera”.

Questi eventi pensati dall’amministrazione comunale a corredo dei due mesi di Fiera – il periodo più lungo da quando è stata creata – vogliono essere un chiaro segnale di ripresa. “Ventiquattro eventi in estate a Mogoro non sono stati mai proposti, in effetti”, conclude l’assessore Cotogno, “e soprattutto sono iniziative che coinvolgono e possono interessare tutti, dai più piccoli fino ai più grandi”.

Informazioni. La Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna potrà essere visitata a Mogoro, nel Centro Fiera del Tappeto, tutti i giorni sino al 18 settembre: è aperta dalle 10 alle 21. Per accedere all’esposizione è consigliata la prenotazione on-line, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita: non ci sono costi aggiuntivi. Il biglietto con diverse combinazioni di prezzo consente di visitare anche i beni archeologici e culturali del territorio: Nuraghe Cuccurada, Museo multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.

Venerdì, 19 agosto 2022