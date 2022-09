“L’intervento servirà momentaneamente una parte del paese, in attesa di una ulteriore autorizzazione da parte di Italgas sull’uso dell’infrastruttura del gas per il passaggio della fibra”, spiega Corrias, facendo riferimento ai problemi che per diverso tempo hanno impedito nel paese l’attivazione della fibra. “Su suggerimento dell’Amministrazione comunale, Infratel ha suddiviso il progetto in due parti, con l’intento di accelerare i lavori nella gran parte del paese in attesa dell’accordo tra Infratel e Italgas”.

“Il primo intervento di posa della rete per la banda ultra larga verrà realizzato a servizio dei principali edifici pubblici, tra i quali scuole, Centro di aggregazione sociale e caserma”, ha annunciato il sindaco Luca Corrias. “Verranno inoltre connessi gli armadi che consentiranno successivamente l’accesso alla fibra per i cittadini”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail