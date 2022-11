La dolce Amelia cerca casa, vi aspetta al canile di Cagliari per riempirvi di affetto

Amelia è una meticcia di taglia media di 5 anni, entrata in canile ad Agosto 2022 a causa di una rinuncia di proprietà causata dall’impossibilità dei detentori precedenti di continuare a prendersene cura. Amelia è una cagna molto affettuosa, legatissima alle persone, estremamente coccolona, brava con gli altri cani e sa anche andare al guinzaglio. Per lei si cerca una famiglia di persone giovani o adulte residenti in appartamento o casa con giardino, desiderose di condividere la propria vita con una cagnolina affettuosa ed estremamente desiderosa di attenzioni. Amelia verrà a breve sterilizzata, si cede in regola con le vaccinazioni e in possesso di regolare microchip.