La discarica davanti all’ospedale di Is Mirrionis: “Cagliari città sporca e con una tari altissima”

Non solo via Timavo, dove spesso cumuli di spazzatura invadono il marciapiede. C’è anche la discarica di via Castelli che incombe davanti all’ospedale Santissima Trinità. La polemica arriva in consiglio comunale.

“Eppure il primo cittadino si faceva paladino della lotta ad una città ordinata, sicura, pulita”, commenta Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio, “l’unica certezza che hanno cittadini cagliaritani è la doppia Beffa infatti in 4 anni di consiliatura la città è sporca, con una tari altissima. Se il costo medio nazionale è di 325 euro, Cagliari risulta essere una delle più care, addirittura arriva a quota 395 euro. A Milano si pagano invece 338 euro; a Venezia e a Palermo 332; a Torino per 331; a Roma 314 euro; a Bologna 228 euro, a Firenze 194. (Fonte indagine Uil). Povera Cagliari”.