Nelle scorse ore ha ricevuto in dono lo speciale completino anche l’amministrazione comunale di Santu Lussurgiu guidata dal sindaco Diego Loi, che ha ringraziato il club sassarese per aver omaggiato “la nostra comunità, il nostro carnevale e le nostre tradizioni”.

“È arrivato in Comune un graditissimo dono da parte del presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara”, ha dichiarato il sindaco di Bosa, Piero Casula: “la canotta special edition utilizzata dalla Dinamo durante le finali di Coppa Italia di pallacanestro. Canotta realizzata per celebrare e promuovere ‘su Carrasegare’, le sue maschere, le sue tradizioni e i suoi antichissimi riti”.

Dopo aver portato con sé su Carrasegare ‘osincu, sa Carrela ‘e nanti, la Sartiglia e tanti altri carnevali sardi alle final eight di Coppa Italia di pallacanestro maschile a Pesaro, la Dinamo Sassari ha donato alle amministrazioni comunali la divisa personalizzata in versione carnevalesca utilizzato per la competizione che si è disputata lo scorso mese.

Quest’anno è toccato al carnevale sardo, in tutte le sue sfaccettature: dalle maschere del centro Sardegna a su Marrulleri di Marrubiu, dalla Sartiglia a sa Carrela ‘e nanti, passando per Cuglieri, Samugheo e Bosa.

Ogni anno la Dinamo Sassari partecipa alla Coppa Italia con una divisa speciale che promuove il territorio e le tradizioni della Sardegna. Nel 2021, per esempio, i giganti biancoblù si erano presentati al via della manifestazione con una canotta che omaggiava un simbolo della città di Sassari, i Candelieri.

