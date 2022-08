Oristano

Grande basket sabato e domenica al palasport di Sa Rodia

Il grande basket europeo arriva al palasport di Sa Rodia, con il “2° Torneo Città di Oristano – Trofeo Città di Eleonora”, in programma sabato 3 e domenica 4 settembre. Con la Dinamo Sassari – già al lavoro in città per la prima parte della preparazione precampionato – sul parquet tre fra le sicure protagoniste della prossima Eurolega (AS Monaco) e dell’EuroCup (Hapoel Tel Aviv e Cedevita Olimpja Lubiana).

Saranno due serate intense, tra formazioni rinnovate e ambiziose. I primi a scendere in campo saranno AS Monaco e Hapoel Tel Aviv, che si sfideranno alle 18 di sabato. A seguire (alle 20,30) la partita tra Dinamo Sassari e Cedevita Olimpja Lubiana. Domenica le due finali: per il terzo posto alle 18 e per il primo alle 20:30.

“Si potranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino nelle due serate del torneo, oppure in prevendita all’edicola di piazza Roma o su Boxoffice Sardegna”, fa sapere Domenico Pittalis, dirigente di Oristano Basket, la società sportiva che organizza l’evento.

“Questa competizione vuole essere una dimostrazione di come Oristano può aprirsi al basket in maniera molto ampia e ricordare che questa struttura, il nuovo palasport, può essere utilizzata anche per altri eventi”, spiega Redy Munini, segretario di Oristano Basket. “I momenti di pausa delle partite verranno riempiti dalle esibizioni di tre eccellenze oristanesi: la scuola di danza Milène, la Cali Gym Academy e il coro Maurizio Carta”.

“Con la sua capienza di 3.200 posti, il palazzetto di Sa Rodia è il secondo in Sardegna dopo il PalaSerradimigni, è una valida alternativa per eventi di grande portata”, commenta il presidente di Oristano Basket, Erasmo Deligia.

“Sarà un torneo di alto livello, tenendo conto che la Dinamo si è rafforzata con nuovi stranieri e che le squadre ospiti hanno obiettivi ambiziosi per la prossima stagione. L’evento poi conferma il gemellaggio della Dinamo con Oristano basket: abbiamo siglato un accordo fino al 2027”, continua Deligia.

“Puntiamo a realizzare un torneo di anno in anno con l’ipotesi di invitare squadre diverse”, auspica Deligia. Dalla società sportiva oristanese arriva un altro auspicio: vedere sulle gradinate un pubblico numeroso. Perché, assicura sempre Deligia, “non si annoierà di certo”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale e Vestis, il nostro main sponsor, con i quali abbiamo collaborato per l’evento”, conclude Redy Munini.

Lunedì, 29 agosto 2022