“Occorre dare a tutti i progetti il giusto finanziamento”, ha detto ancora Scanu, “prevedendo uno scorrimento di graduatoria, favorire un accordo fra Governo e Regione per reperire risorse attraverso il Fondo Complementare o in alternativa orientare i fondi FSC sulla rigenerazione urbana dei borghi”.

“Purtroppo”, ha commentato la parlamentare oristanese, “degli oltre 100 progetti presentati soltanto otto sono stati finanziati, vanificando quasi totalmente l’enorme sforzo fatto dalle amministrazioni locali. Per questo motivo ho presentato una interrogazione parlamentare con la quale ho chiesto quali misure il ministro intenda impiegare al fine di non disperdere questo straordinario patrimonio di progettazione e di elaborazione di idee”.

Fonte: Link Oristano

